Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    , sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a>, sağlık kontrolünden geçti

    'nin sözleşmesini uzattığı tecrübeli kalecisi , sağlık kontrolünden geçti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.

    , 'nin bugün başlayacak kampına da katılacak.

    1. 10.7.2018 13:17
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