Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak İsviçre kampına da katılacak.