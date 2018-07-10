Nani'den Fenerbahçe taraftarına videolu mesaj
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, çok konuşulacak açıklamalara imza attı
Fenerbahçeli eski oyuncu Nani, sarı lacivertli taraftarlara Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla videolu mesaj gönderdi.
Sarı lacivertli kulübe dönmek istediğini belirten Portekizli oyuncu, çektiği video aracılığıyla da bu isteğini yeniledi.
Kendisine "Geri dön" çağrısı yapan taraftarlara çok teşekkür ettiğini söyleyen Nani, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Tüm desteğiniz ve takıma geri dönmem konusundaki çağrılarınız için teşekkür ederim. Takıma geri dönmek çok istediğim bir şey ama biliyorsunuz ki bu bana bağlı bir şey değil. Umarım belki gelecekte birlikte olabiliriz. Teşekkür ederim" dedi.
- 9.7.2018 11:38
- Güncelleme: 10.7.2018 02:44
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
Nani'den Fenerbahçe taraftarına videolu mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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