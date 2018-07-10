Luis Nani'den flaş açıklama: "Fenerbahçe'den haber bekliyorum!"
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Nani'den taraftarına videolu mesaj

    Nani'den <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> taraftarına videolu mesaj

    'nin eski yıldızı , çok konuşulacak açıklamalara imza attı

    Fenerbahçeli eski oyuncu Nani, sarı lacivertli taraftarlara Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla videolu mesaj gönderdi.

    Sarı lacivertli kulübe dönmek istediğini belirten Portekizli oyuncu, çektiği video aracılığıyla da bu isteğini yeniledi.

    Kendisine "Geri dön" çağrısı yapan taraftarlara çok teşekkür ettiğini söyleyen Nani, "Tüm taraftarlarına merhaba. Tüm desteğiniz ve takıma geri dönmem konusundaki çağrılarınız için teşekkür ederim. Takıma geri dönmek çok istediğim bir şey ama biliyorsunuz ki bu bana bağlı bir şey değil. Umarım belki gelecekte birlikte olabiliriz. Teşekkür ederim" dedi.

    1. 9.7.2018 11:38
    2. Güncelleme: 10.7.2018 02:44
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