Kanarya İsviçre yolcusu – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Kanarya yolcusu

    Kanarya <a href="/index/isvicre?id=44ff5fc7-4028-415a-9c70-31d89280546e" class="" rel="tag">İsviçre</a> yolcusu

    Uzun süre sonra ’nı tercih etmeyen sarı-lacivertliler ilk kampı için bugün Lozan’a gidecek. ’a kadar burada kalacak olan Kanarya, 2 de hazırlık maçı oynayacak

    Fenerbahçe yeni sezon kamp hazırlıkları kapsamında bugün 'ye gidecek. İstanbul'da 28 Haziran'da top başı yapan ve uzun zaman sonra ilk kez 'deki Tesisleri'ni tercih etmeyen sarı-lacivertli takım, sezonun ilk kamp çalışmasını gerçekleştirecek. 'a kadar Lozan'da kalacak olan Kanarya, burada iki hazırlık maçı oynayacak. 14 Temmuz'da Lozan'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la kapışacak.

    İstanbul'a 'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.
    1. 10.7.2018
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