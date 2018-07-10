Fenerbahçe'nin ilgilendiği Bas Dost kimdir?

31 Mayıs 1989 tarihinde Hollanda'nın Deventer şehrinde dünyaya gelen Bas Dost, 2011-12 sezonunda Heerenveen formasıyla attığı 32 golle Eredivisie'de gol kralı olması sonrası dikkatleri çeken bir isim. Küçük yaşlardan beri futbolla ilgisi olan Dost, 2007-2008'de Emmen kulübünde başladığı profesyonel kariyerine 2008-2010 yılları arasında Heracles Almelo'da devam etti.

2010'da transfer olduğu Hollanda'nın köklü kulübü Heerenveen'de kendini gösteren Dost, burada forma giydiği 2 yıl boyunca futbolseverlerin beğenisini kazandı ve 2011-12 sezonunda Heerenveen formasıyla attığı 32 golle Eredivisie'de gol kralı olarak dev kulüplerin radarına girdi.

Hollanda'da geçirdiği parlak yılların ardından kariyerine yurt dışında devam etme kararı alan Dost, 2012'de Almanya'nın önemli kulüplerinden Wolfsburg'a 7 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığı imza attı. 2016 yılına kadar burada kariyerine devam eden ünlü oyuncu 2016 yılında Portekiz'in önemli ekiplerinden Sporting CP'ye yaklaşık 12 Milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Futbol yaşamına halen bu takımda devam eden Dost, 1,96 boyunda ve Forvet – Santrafor bölgelerinde oynayan bir futbolcu.