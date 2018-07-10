Fenerbahçe, yurt dışı kampı için İsviçre’ye gitti – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    , yurt dışı kampı için ’ye gitti

    Fenerbahçe, yurt dışı kampı için İsviçre’ye gitti

    , yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını yurt dışında sürdürmek için ’ye gitti.

    2018-2019 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da 'da 'nde başlayan , ilk etap çalışmalarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, ikinci etabı oluşturan kampı için Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Lozan şehrine hareket etti. Fenerbahçe, çalışmalarını 'a kadar burada sürdürecek. Sarı-lacivertliler, ayrıca burada 13 Temmuz'da Lausaane Sport, 18 Temmuz'da da Fulham ile hazırlık maçı yapacak.
    1. 10.7.2018 15:48
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