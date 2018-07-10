Fenerbahçe Doğuş, Thompson'la devam etmedi
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    Thompson'la devam etmedi

    Fenerbahçe Thompson'la devam etmedi

    Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon kadrosuna kattığı 'li pivot 'un sözleşmesini uzatmadı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzunun sözleşmesinin bittiği belirtilerek, "Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. 'a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

    Geride kalan sezon Doğuş'la şampiyonluk sevinci yaşayan 'li oyuncu, Avrupa Ligi'nde 38 maçta görev alarak 5 sayı, 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

    1. 10.7.2018 14:20
    2. Güncelleme: 10.7.2018 15:09
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