Fenerbahçe Thompson'la devam etmedi
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, geçen sezon kadrosuna kattığı ABD'li pivot Jason Thompson'un sözleşmesini uzatmadı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki uzunun sözleşmesinin bittiği belirtilerek, "Jason, bundan sonraki kariyerine farklı bir takımda devam edecektir. Jason Thompson'a Fenerbahçemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Geride kalan sezon Fenerbahçe Doğuş'la şampiyonluk sevinci yaşayan ABD'li oyuncu, THY Avrupa Ligi'nde 38 maçta görev alarak 5 sayı, 3,9 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.
- 10.7.2018 14:20
- Güncelleme: 10.7.2018 15:09
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Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Fenerbahçe Thompson'la devam etmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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