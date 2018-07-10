Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    ilk etap çalışmalarını tamamladı

    Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarının ilk etabını tamamlamış oldu.

    , hazırlıklarına 'nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 10.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasının ardından idman, yarı sahada yapılan taktiksel maçlarla noktalandı.

    Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıkların ikinci etabını oluşturan kampı için bugün saat 15.30'da 'ndan kalkacak özel uçakla Lozan'a hareket edecek.
    1. 10.7.2018 13:26
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