Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı
Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlamış oldu.
Bu antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan Fenerbahçe, hazırlıkların ikinci etabını oluşturan İsviçre kampı için bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Lozan'a hareket edecek.
- 10.7.2018 13:26
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Fenerbahçe ilk etap çalışmalarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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