Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun yolları ayrıldı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    ile 'nun yolları ayrıldı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ile <a href="/index/dogus-grubu?id=ae7d6182-67b2-4bd8-a07e-109832a4bca4" class="" rel="tag">Doğuş Grubu</a>'nun yolları ayrıldı

    Kulübü, geçen sezon erkek takımının isim sponsorluğunu üstlenen 'yla sözleşmenin sona erdiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten "'na teşekkürlerimizle" başlıkla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Geride bıraktığımız bu başarılı sezonun ardından, 'yla erkek takımımız arasındaki isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir. Bu süreçte Doğuş Grubu ile takımımız arasında, hem sportif başarı hem de iletişim anlamında örnek teşkil edecek bir birliktelik ortaya çıkmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı, başta Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın olmak üzere tüm Doğuş Grubu Ailesi'ne en içten teşekkürlerimizi sunarız."

    'nin yoluna emin adımlarla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Belirtmek isteriz ki, Fenerbahçemiz yoluna her zaman olduğu gibi Büyük Taraftarı'nın da desteğini arkasına alarak, güçlü teknik kadrosu ve oyuncu grubuyla, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyecek şekilde devam edecektir." denildi.



    Kaynak: AA
    1. 10.7.2018 15:52
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