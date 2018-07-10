Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun yolları ayrıldı
Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon erkek basketbol takımının isim sponsorluğunu üstlenen Doğuş Grubu'yla sözleşmenin sona erdiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten "Doğuş Grubu'na teşekkürlerimizle" başlıkla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geride bıraktığımız bu başarılı sezonun ardından, Doğuş Grubu'yla erkek basketbol takımımız arasındaki isim sponsorluğu anlaşmamız sona ermiştir. Bu süreçte Doğuş Grubu ile takımımız arasında, hem sportif başarı hem de iletişim anlamında örnek teşkil edecek bir birliktelik ortaya çıkmıştır. Takımımıza yapmış oldukları katkılardan dolayı, başta Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk olmak üzere tüm Doğuş Grubu Ailesi'ne en içten teşekkürlerimizi sunarız."
Fenerbahçe'nin yoluna emin adımlarla devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Belirtmek isteriz ki, Fenerbahçemiz yoluna her zaman olduğu gibi Büyük Fenerbahçe Taraftarı'nın da desteğini arkasına alarak, güçlü teknik kadrosu ve oyuncu grubuyla, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyecek şekilde devam edecektir." denildi.
Kaynak: AA
- 10.7.2018 15:52
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Yorum
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Yorum
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Fenerbahçe ile Doğuş Grubu'nun yolları ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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