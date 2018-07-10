Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı Lacivertliler Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanadı Barış Alıcı'yı transfer etti.
Hafta sonu İzmir'e gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, transfer ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu.
Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildireceği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve gelmeden önce 2016 yılında Altınordu'nun tesislerini gezmiş, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a ziyarette bulunmuştu. Daha önce milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a, şu an İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek kasasını dolduran İzmir temsilcisi, bu iki transferle önemli bir gelir daha elde edecek.
- 10.7.2018 11:50
- Güncelleme: 10.7.2018 14:27
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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