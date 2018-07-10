Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer ve 21 yaşındaki sağ kanadı Barış Alıcı'yı transfer etti.



Hafta sonu İzmir'e gelen Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, transfer ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu.



Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildireceği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve gelmeden önce 2016 yılında Altınordu'nun tesislerini gezmiş, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a ziyarette bulunmuştu. Daha önce milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a, şu an İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek kasasını dolduran İzmir temsilcisi, bu iki transferle önemli bir gelir daha elde edecek.