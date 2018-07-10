Fenerbahçe'den çifte transfer!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    ve ile anlaştı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> <a href="/index/berke-ozer?id=9117ca0d-3f2f-4b59-a9e6-340722d73c55" class="" rel="tag">Berke Özer</a> ve <a href="/index/baris-alici?id=6d2ca2d4-641c-43eb-b7a3-a6f2fe302f00" class="" rel="tag">Barış Alıcı</a> ile anlaştı

    transferde atağa kalktı. Altınordu'dan ve ile prensip anlaşmasına vardı.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , altyapı organizasyonuyla dikkat çeken 1'inci Lig takımı Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi ve 21 yaşındaki sağ kanadı 'yı etti.

    Hafta sonu 'e gelen Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la el sıkıştığı öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, Altınordu cephesine transferle ilgili bilgi verme konusunda yasak getirdi. Sarı-lacivertliler, ekibine, "Transferler konusunda sözleşme süreleri, ücreti ve şartların detaylarını biz açıklayacağız. Siz tek kelime etmeyeceksiniz" uyarısında bulundu.

    Altınordu yönetimi de bu konuda Fenerbahçe'ye söz verdi. Fenerbahçe'nin transferin detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildireceği ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve gelmeden önce 2016 yılında Altınordu'nun tesislerini gezmiş, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise geçtiğimiz günlerde Başkan Ali Koç'a ziyarette bulunmuştu. Daha önce milli stoper Çağlar Söyüncü'yü Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a, şu an İtalya Serie A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'i ise Medipol Başakşehir'e göndererek kasasını dolduran İzmir temsilcisi, bu iki transferle önemli bir gelir daha elde edecek.

    1. 10.7.2018 11:50
    2. Güncelleme: 10.7.2018 14:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ve ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN