Ekpe Udoh Utah’ta kaldı – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    Utah’ta kaldı

    Ekpe Udoh Utah’ta kaldı
    Fenerbahçe'de süper iki süper sezon geçirip NBA'e geri dönen için sarı-lacivertli taraftarlar dönüş umudu taşıyordu. Beklenen olmadı. 'ın, 31 yaşındaki pivotun önümüzdeki sezondaki 3.4 milyon dolar'lık kontratını garanti altına aldığı açıklandı. Udoh geçtiğimiz sezon 2.6 sayı ortalamasıyla oynadı.
    1. 10.7.2018
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