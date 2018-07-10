Altyapıdan 6 transfer
?Eljif Elmas'ın keyfi yerinde
Cocu'nun İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında 90 dakika görev verdiği Eljif Elmas, kendisine duyulan güvenden son derece memnun. 18 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, "Yeni sezonda yepyeni bir başlangıçla Fenerbahçe macerama devam edeceğim. Gelecek için kendim ve takımım adına umutluyum" dedi.
- 10.7.2018
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
serdar Türküm deyipte Türk milli takımını seçmeyen almanla ne çok ilgilendiniz be 1 aydır özili okuyoruz beter olsunlar kendi ülkesini seçmyenler
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Flaş iddia! Mesut Özil Almanya milli takımını bıraktı
Toplam 5
Yorum
mustafa iyi yapmis bence daha önce birakmaliydi cünki almanlara iylik yaramaz
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UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
Toplam 10
Yorum
aynıtas Kadro aynı,aynı film oynuyor..Dolayısıyla filmin sonu da aynı
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