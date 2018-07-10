Altyapıdan 6 transfer – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    Altyapıdan 6 transfer

    Altyapıdan 6 transfer
    yönetimi, takıma ilk takviyeyi altyapıdan yaptı. 21 yaş altı takımında oynayan Boris Rapaic, A takımın antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı. Kaleci Tarık, Hüseyin, Yusuf, Andreas Kilit ve Shala'yla birlikte kampına katılacak olan 20 yaşındaki Hırvat oyuncu, Milan Rapaic'in oğlu.

    ?Eljif Elmas'ın keyfi yerinde
    Cocu'nun İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında 90 dakika görev verdiği , kendisine duyulan güvenden son derece memnun. 18 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, "Yeni sezonda yepyeni bir başlangıçla Fenerbahçe macerama devam edeceğim. Gelecek için kendim ve takımım adına umutluyum" dedi.
    1. 10.7.2018
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