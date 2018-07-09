Nani'den Fenerbahçe taraftarına videolu mesaj
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani, çok konuşulacak açıklamalara imza attı
Fenerbahçeli eski oyuncu Nani, sarı lacivertli taraftarlara Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla videolu mesaj gönderdi.
Sarı lacivertli kulübe dönmek istediğini belirten Portekizli oyuncu, çektiği video aracılığıyla da bu isteğini yeniledi.
Kendisine "Geri dön" çağrısı yapan taraftarlara çok teşekkür ettiğini söyleyen Nani, "Tüm Fenerbahçe taraftarlarına merhaba. Tüm desteğiniz ve takıma geri dönmem konusundaki çağrılarınız için teşekkür ederim. Takıma geri dönmek çok istediğim bir şey ama biliyorsunuz ki bu bana bağlı bir şey değil. Umarım belki gelecekte birlikte olabiliriz. Teşekkür ederim" dedi.
- 9.7.2018 11:38
- Güncelleme: 9.7.2018 18:40
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
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