Fenerbahçe'nin gündemindeki Jack Wilshere West Ham United'a imza attı!
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'a imza attı!

    Jack Wilshere West Ham United'a imza attı!

    İngiliz yıldız , ile anlaştı

    'nin uzun süredir gündeminde olan İngiliz yıldız , ekiplerinden ile 3 yıllık sözleşme imzaladı


    1. 9.7.2018 16:52
    2. Güncelleme: 9.7.2018 17:33
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