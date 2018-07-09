Jack Wilshere West Ham United'a imza attı!
İngiliz yıldız Jack Wilshere, West Ham United ile anlaştı
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan İngiliz yıldız Jack Wilshere, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
- 9.7.2018 16:52
- Güncelleme: 9.7.2018 17:33
-
Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
-
En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
-
Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
Jack Wilshere West Ham United'a imza attı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.