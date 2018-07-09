Hollandalı Van der Vaart: "Janssen başka bir takıma gitmeli" – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    der Vaart: "Janssen başka bir takıma gitmeli"

    Hollandalı Van der Vaart: "Janssen başka bir takıma gitmeli"

    der Vaart, geçen sezon Fener'de kiralık oynayan vatandaşı Janssen ile ilgili konuştu.

    der Vaart, geçen sezon Fener'de kiralık oynayan vatandaşı Janssen ile ilgili konuştu. Janssen'in Tottenham'dan ayrılması gerektiğini söyleyen Vaart, "Bu yaştaki bir futbolcunun düzenli oynayacağı bir takıma gitmesi gerekiyor. Rahatlıkla başka bir kulüp bulabilir" dedi. F.Bahçe'nin Janssen'i yeniden kiralayabileceği belirtiliyor.

    1. 9.7.2018
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