Hollandalı Van der Vaart: "Janssen başka bir takıma gitmeli"
Hollandalı Van der Vaart, geçen sezon Fener'de kiralık oynayan vatandaşı Janssen ile ilgili konuştu.
Hollandalı Van der Vaart, geçen sezon Fener'de kiralık oynayan vatandaşı Janssen ile ilgili konuştu. Janssen'in Tottenham'dan ayrılması gerektiğini söyleyen Vaart, "Bu yaştaki bir futbolcunun düzenli oynayacağı bir takıma gitmesi gerekiyor. Rahatlıkla başka bir kulüp bulabilir" dedi. F.Bahçe'nin Janssen'i yeniden kiralayabileceği belirtiliyor.
- 9.7.2018
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mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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FA- 1907 buena mejora, Amigo
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