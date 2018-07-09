Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonun hazırlıklarına devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.
Sözleşmesini bu sabah uzatan tecrübeli kaleci Volkan Demirel, yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, yarın sabah Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmandan sonra yurt dışı kamp çalışmaları için İsviçre'ye gidecek.
- 9.7.2018 14:58
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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