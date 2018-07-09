Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'de hazırlıkları

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları

    Futbol Takımı, 2018-2019 sezonun hazırlıklarına devam etti.

    'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli futbolcuların antrenmana ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların iki gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla devam ettiği antrenmanı, dar alanda çift kale maçla tamamladığı belirtildi.

    Sözleşmesini bu sabah uzatan tecrübeli kaleci , öncesi ilk antrenmanına çıktı.

    Sarı-lacivertliler, yarın sabah 'nde yapacağı antrenmandan sonra yurt dışı kamp çalışmaları için 'ye gidecek.

    1. 9.7.2018 14:58
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