İstanbulspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında, rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado'nun yapılan tetkikler sonucunda sol el 4. tarak kemiğinde kırılma tespit edildi. Karşılaşmanın ardından İspanyol futbolcuya Liv Hospital'de operasyon yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Soldado'nun tedavisine kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibimiz tarafından planlanan şekilde başlanmıştır" denildi.