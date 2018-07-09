Fenerbahçe'de Soldado’nun eli İstanbulspor maçında kırıldı! – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de ’nun eli maçında kırıldı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de <a href="/index/soldado?id=44cf2679-f6c7-422a-af5d-e304a3ca13a3" class="" rel="tag">Soldado</a>’nun eli <a href="/index/istanbulspor?id=be28bf24-f78b-4cdf-9928-3c72ef7788d0" class="" rel="tag">İstanbulspor</a> maçında kırıldı!

    'la oynanan hazırlık karşılaşmasında, rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto 'nun yapılan tetkikler sonucunda sol el 4. tarak kemiğinde kırılma tespit edildi.

    'la oynanan hazırlık karşılaşmasında, rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto 'nun yapılan tetkikler sonucunda sol el 4. tarak kemiğinde kırılma tespit edildi. Karşılaşmanın ardından İspanyol futbolcuya 'de operasyon yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "'nun tedavisine kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibimiz tarafından planlanan şekilde başlanmıştır" denildi.

    1. 9.7.2018
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