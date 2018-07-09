Fenerbahçe'de Soldado’nun eli İstanbulspor maçında kırıldı!
İstanbulspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında, rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado'nun yapılan tetkikler sonucunda sol el 4. tarak kemiğinde kırılma tespit edildi.
İstanbulspor'la oynanan hazırlık karşılaşmasında, rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado'nun yapılan tetkikler sonucunda sol el 4. tarak kemiğinde kırılma tespit edildi. Karşılaşmanın ardından İspanyol futbolcuya Liv Hospital'de operasyon yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Soldado'nun tedavisine kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibimiz tarafından planlanan şekilde başlanmıştır" denildi.
- 9.7.2018
- Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
- Spor Toto Süper Lig'de fikstür belli oluyor Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta? Süper Lig fikstürü belli oldu mu?
- Trabzonspor'dan Majid Hosseini bombası
- Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman işi sıkı tutuyor!
- Spor Toto 1. Lig'de fikstür çekimi yarın yapılacak
-
Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya FIFA'dan soruşturma!
Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
-
Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
-
Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
Fenerbahçe'de Soldado’nun eli İstanbulspor maçında kırıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.