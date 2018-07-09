Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Haciz şoku... – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Haciz şoku...

    Fenerbahçe’de ortalık karıştı! Haciz şoku...

    yönetiminin 'Kayışdağı Projesi' için bir bankadan çektiği 300 milyon liralık kredinin 250 milyon lirasının kulüp hesaplarında görünmediği iddia edildi. Yeni yönetimin kredinin taksitlerini ödememesi nedeniyle borca kefil olan eski başkan Yıldırım ile eski yöneticiler ve Tahir Perek’in evlerine haciz geldi

    Fenerbahçe'de ortalık fena karıştı! Kredi borcu yüzünden eski yönetimle yeni yönetim birbirine düştü. Olay gündeme bomba gibi düştü, tatsız gelişmeler yaşandı, hacizler gerçekleşti. İddialara göre şu gelişmeler yaşandı: yönetimi, kongreden önce Kayışdağı'ndaki kolej projesi için bir bankadan 300 milyon liralık kredi kullandı. Yıldırım'la birlikte yöneticiler ve Tahir Perek, borca şahsi kefaletlerini koydular.

    PARA NE AMAÇLA KULLANILDI?
    Kulüp hesaplarını inceleyen başkanlığındaki yeni yönetim, çekilen kredinin 50 milyon lirasının kasada olduğunu belirlerken, kalan tutarın akıbetini ise öğrenemedi. İddialara göre; 250 milyon liranın nerede ve ne amaçla kullanıldığı tespit edilemedi. Ali Koç başkanlığındaki yeni yönetim kredinin taksitlerini ödemeyince, krediyi çıkaran banka, borçta kefillikleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'e birer ihtar mektubu gönderdi.

    MAHMUT USLU'NUN EŞİ AĞLADI
    Ancak ödeme yapılmadı. Zira eski yönetim, borcun yeni yönetim tarafından ödenmesi gerektiğini ileri sürdü. Banka, borcun günü geçince kredide şahsi kefaletleri bulunan Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve Tahir Perek'in evlerine hacze gitti. İşte bu noktada kıyamet koptu! Yeni yönetimi suçlayan Yıldırım, "Benim evime nasıl haciz gelir!" diyerek çılgına dönerken, Uslu'nun eşi haciz memurlarını karşısında görünce sinir krizleri geçirip ağladı.

    Emre BOL


    MAHMUT USLU: 'BU İŞ BURADA KALMAZ'

    İddiaları doğrulayan Mahmut Uslu, Fotomaç'a konuştu. Borca kefil olan Fenerbahçe'nin eski yönetiminin genel sekreteri Mahmut Uslu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada iddiaları doğruladı. Haciz yüzünden eşinin sinir krizleri geçirip ağladığını söyleyen Uslu, "Borçta bizim kişisel kefaletlerimiz vardı. Bu yapılan büyük ayıp! Aziz bey bu kulübe 20 yıl başkanlık yapmış, ben 17 yıl yöneticilik yapmışım. Şimdiye kadar hangi kulüpte böyle bir şey görülmüş" ifadelerini kullandı. Uslu, "Bu iş burada kalmaz!" diyerek olayın çok daha büyük gelişmelere açık olduğunun işaretini verdi.


    MİNİ YORUM / EMRE BOL: "KOÇ'UN İŞ ÇOK ZOR"
    Haber bana ilk geldiğinde duyduklarıma inanamadım. Uzun yıllar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmış isimlerin kapısına haciz gönderilmesi açıkçası beni çok şaşırttı. Derinlere indikçe bu işin daha çok su kaldıracağını gördüm, ileride sizler de göreceksiniz. Konuştuklarım, kulübün durumunun maddi anlamda içler acısı olduğunu söylüyor. Başkan Ali Koç'un işi çok zor. Bir yandan ekonomik problemlerle uğraş, diğer yandan transfer yapmaya çalış... Fenerbahçelilerin kulübe destek olması gerekiyor. Kurtuluş ancak böyle olabilir.
    1. 9.7.2018
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