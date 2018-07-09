Aatif Chahechouhe: "Cocu beni Fenerbahçe'de istemezse, oturur konuşuruz"

Aatıf takımdan ayrılacağı haberlerine tepki gösterdi. Faslı futbolcu, 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunun altını çizerek "Cocu'nun beni istemediği haberleri çıkıyor. Herkes yorum yapıyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bir parçasıyım ve bundan gurur duyuyorum. Hocam beni istemezse oturur konuşuruz. Ama şu an buradayım" diye konuştu.