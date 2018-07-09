Aatif Chahechouhe: "Cocu beni Fenerbahçe'de istemezse, oturur konuşuruz"
Aatıf takımdan ayrılacağı haberlerine tepki gösterdi.
Aatıf takımdan ayrılacağı haberlerine tepki gösterdi. Faslı futbolcu, 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunun altını çizerek "Cocu'nun beni istemediği haberleri çıkıyor. Herkes yorum yapıyor. Ama ben Fenerbahçe'nin bir parçasıyım ve bundan gurur duyuyorum. Hocam beni istemezse oturur konuşuruz. Ama şu an buradayım" diye konuştu.
- 9.7.2018
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Toplam 5
Yorum
kemal fasistlige izin yok, en agir cezayi almali
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 2
Yorum
mumla arayacaksiniz Aykutu azizi mumla arayacaksiniz ama gecti bolunun pazarı sur eserini nigdeye
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Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Toplam 2
Yorum
FA- 1907 buena mejora, Amigo
Aatif Chahechouhe: "Cocu beni Fenerbahçe'de istemezse, oturur konuşuruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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