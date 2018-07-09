Aatif Chahechouhe: "Cocu beni Fenerbahçe'de istemezse, oturur konuşuruz" – Fotomaç – 09 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    : "Cocu beni 'de istemezse, oturur konuşuruz"

    Aatif Chahechouhe: "Cocu beni Fenerbahçe'de istemezse, oturur konuşuruz"

    Aatıf takımdan ayrılacağı haberlerine tepki gösterdi.

    Aatıf takımdan ayrılacağı haberlerine tepki gösterdi. Faslı futbolcu, 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunun altını çizerek "Cocu'nun beni istemediği haberleri çıkıyor. Herkes yorum yapıyor. Ama ben 'nin bir parçasıyım ve bundan gurur duyuyorum. Hocam beni istemezse oturur konuşuruz. Ama şu an buradayım" diye konuştu.

    1. 9.7.2018
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