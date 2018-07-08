İzzet Ünver ile Polen Uslupehlivan evlendi! Melih espriyi yaptı...
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polen Uslupehlivan ile Erken Voleybol takımı sporcusu İzzet Ünver evlendi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Polen Uslupehlivan ile Erken Voleybol takımı sporcusu İzzet Ünver evlendi. Düğüne katılan erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu "Oğlan bizim kız bizim" esprisini yaptı.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
İzzet Ünver ile Polen Uslupehlivan evlendi! Melih espriyi yaptı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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