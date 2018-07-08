İzzet Ünver ile Polen Uslupehlivan evlendi! Melih espriyi yaptı... – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ile evlendi! Melih espriyi yaptı...

    <a href="/index/izzet-unver?id=00f3c959-6dce-43e8-8412-115774c3713d" class="" rel="tag">İzzet Ünver</a> ile <a href="/index/polen-uslupehlivan?id=57ce252f-04d1-4294-8a8a-e3f2470f07d1" class="" rel="tag">Polen Uslupehlivan</a> evlendi! Melih espriyi yaptı...

    oyuncusu ile takımı sporcusu evlendi.

    oyuncusu ile takımı sporcusu evlendi. Düğüne katılan erkek basketbol takımı kaptanı " bizim kız bizim" esprisini yaptı.

    1. 8.7.2018
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