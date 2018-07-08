Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin yeni transferi Maurico İsla

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni transferi Maurico İsla

    Şili’li sağ bek sezon öncesi idmanlarda ’nun gözüne girdi. Hollandalı hoca, 30 yaşındaki oyuncuyu dikkatle izliyor

    'ye büyük umutlarla gelen geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı verememişti. Kanarya'nın eski hocası tarafından zaman zaman kadroya da alınmayan 30 yaşındaki futbolcu bu sezona çok daha hırslı girdi. Teknik direktörlüğe 'nun gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılma fikrini bir kenara koyan antrenmanlarda canla başla çalışıyor. Kanarya'da son maçını 4 Mart 2018'de oynayan İsla'nın formu Cocu'nun da dikkatini çekti. , sarı-lacivertli ekibin sezon başı idmanlarında hırsı ve isteğiyle öne çıkan futbolculardan biri oldu. Adı bir ara gönderilecekler arasında yer alan Şili'li oyuncu hakkında da olumlu düşünüyor. Şu ana kadar idmanların en çalışkan ismi olan İsla'nın mevcut formuyla takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mauricio İsla da Avrupa futbolunda kalabilmek için formasına tutunmuş durumda. Şili'li futbolcu bu sebeple tüm gücüyle çalışıyor.

    YAN TOP ÇALIŞTILAR
    Kanarya, İstanbulspor karşılaşması öncesi sabah bir idman gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu yönetimindeki çalışmada 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman yap top çalışmasıyla noktalandı.

    1. 8.7.2018
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