Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Mauricio İsla geçtiğimiz sezon beklenen katkıyı verememişti. Kanarya'nın eski hocası Aykut Kocaman tarafından zaman zaman kadroya da alınmayan 30 yaşındaki futbolcu bu sezona çok daha hırslı girdi. Teknik direktörlüğe Phillip Cocu'nun gelmesiyle birlikte sarı-lacivertli kulüpten ayrılma fikrini bir kenara koyan antrenmanlarda canla başla çalışıyor. Kanarya'da son maçını 4 Mart 2018'de oynayan İsla'nın formu Cocu'nun da dikkatini çekti. MAURİCİO İsla, sarı-lacivertli ekibin sezon başı idmanlarında hırsı ve isteğiyle öne çıkan futbolculardan biri oldu. Adı bir ara gönderilecekler arasında yer alan Şili'li oyuncu hakkında teknik direktör Phillip Cocu da olumlu düşünüyor. Şu ana kadar idmanların en çalışkan ismi olan İsla'nın mevcut formuyla takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Mauricio İsla da Avrupa futbolunda kalabilmek için Fenerbahçe formasına tutunmuş durumda. Şili'li futbolcu bu sebeple tüm gücüyle çalışıyor.



YAN TOP ÇALIŞTILAR

Kanarya, İstanbulspor karşılaşması öncesi sabah bir idman gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu yönetimindeki çalışmada 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman yap top çalışmasıyla noktalandı.