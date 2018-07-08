Fenerbahçe'nin istediği Barcelona'lı Alcacer ayrılmıyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin istediği 'lı ayrılmıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin istediği <a href="/index/barcelona?id=dc010927-f8ec-4990-9900-41fad3feddf5" class="" rel="tag">Barcelona</a>'lı <a href="/index/alcacer?id=0e3831a7-d394-4325-a863-59d10781f165" class="" rel="tag">Alcacer</a> ayrılmıyor

    , 'dan 'i renklerine bağlamak istiyordu ancak 'dan olumsuz haber geldi.

    , 'dan 'i renklerine bağlamak istiyordu ancak 'dan olumsuz haber geldi. Mundo Deportivo'ya göre kariyerine 'da devam edecek.

    1. 8.7.2018
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