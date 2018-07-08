Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım kapı gibi

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolculara yapılan fiziksel testlerin sonuçları belirlendi. Sarı-lacivertilerde kilo-yağ oranı ve fiziksel dayanıklılık olarak en iyi futbolcu Hasan Ali Kaldırım çıktı. Tecrübeli oyuncu, normal idmanlar haricinde bireysel çalışmalar da gerçekleştiriyor.