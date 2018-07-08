Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım kapı gibi – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçeli kapı gibi

    Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım kapı gibi

    'de öncesi futbolculara yapılan fiziksel testlerin sonuçları belirlendi.

    'de öncesi futbolculara yapılan fiziksel testlerin sonuçları belirlendi. Sarı-lacivertilerde kilo-yağ oranı ve fiziksel dayanıklılık olarak en iyi futbolcu çıktı. Tecrübeli oyuncu, normal idmanlar haricinde bireysel çalışmalar da gerçekleştiriyor.

    1. 8.7.2018
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