Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..

Sarı lacivertli kulüp; dün İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado ile ilgili bir açıklama yayınladı.



?Soldado'nun aldığı darbeden dolayı sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiği açıklanırken, İspanyol golcünün tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.



