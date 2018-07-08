Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık.. – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'de şoku! Kırık..

    Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..

    , Roberto 'nun sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiğini açıkladı.

    Sarı lacivertli kulüp; dün İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto ile ilgili bir açıklama yayınladı.

    ?Soldado'nun aldığı darbeden dolayı sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiği açıklanırken, İspanyol golcünün tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.

    1. 8.7.2018 20:09
    2. Güncelleme: 8.7.2018 20:09
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