Fenerbahçe'de Soldado şoku! Kırık..
Fenerbahçe, Roberto Soldado'nun sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp; dün İstanbulspor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında rakibinin müdahalesiyle sol elinden sakatlanan Roberto Soldado ile ilgili bir açıklama yayınladı.
?Soldado'nun aldığı darbeden dolayı sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiği açıklanırken, İspanyol golcünün tedavisine hemen başlandığı kaydedildi.
- 8.7.2018 20:09
- Güncelleme: 8.7.2018 20:09
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Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
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