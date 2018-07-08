Fenerbahçe resmi sitede Volkan'a da yer verdi – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    resmi sitede Volkan'a da yer verdi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> resmi sitede Volkan'a da yer verdi

    'de ile henüz sözleşme imzalanmadı.

    'de ile henüz sözleşme imzalanmadı. Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli yönetimden haber beklerken güncellenen resmi sitede adının yer alması dikkatlerden kaçmadı. Kanarya'nın tecrübeli kaptanı ile kısa süre içinde yeniden anlaşması bekleniyor.

    1. 8.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    resmi sitede Volkan'a da yer verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN