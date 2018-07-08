Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile henüz sözleşme imzalanmadı. Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli yönetimden haber beklerken güncellenen resmi sitede adının yer alması dikkatlerden kaçmadı. Kanarya'nın tecrübeli kaptanı ile kısa süre içinde yeniden anlaşması bekleniyor.