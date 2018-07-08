Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan imza şov – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Fenerbahçe Takımı'ndan imza şov

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'ndan imza şov

    Potada şampiyonluğa ulaşan takımında 5 imza birden atıldı.

    2Koç Valerie Garnier'nin kontratı 1 yıl daha uzatıldı. Oyunculardan Veramayenka, Sattana ve Plum 1'er, Ayşe Cora ise 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Resmi siteden hepsine başarı dilendi.

    1. 8.7.2018
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