Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun ilgi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımını yalnız bırakmazken, taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımını yalnız bırakmazken, taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Koç'a, sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Koç ilgi nedeniyle stadın içine girmekte zorlandı.
- 8.7.2018
-
Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
-
‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
-
Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.