Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun ilgi – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Başkanı 'a yoğun ilgi

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Başkanı <a href="/index/ali-koc?id=3c5d8c60-4ef8-42d3-b46e-c4048736de7b" class="" rel="tag">Ali Koç</a>'a yoğun ilgi

    Başkanı , takımını yalnız bırakmazken, taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

    Başkanı , takımını yalnız bırakmazken, taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala stada gelen Koç'a, sarı-lacivertli taraftarlar gösterdi. Koç ilgi nedeniyle stadın içine girmekte zorlandı.

    1. 8.7.2018
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