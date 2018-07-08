Cocu: Oyunumuz iyi sonuç ise kötü – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cocu: Oyunumuz iyi sonuç ise kötü

    Cocu: Oyunumuz iyi sonuç ise kötü

    teknik direktörü Cocu, İstanbulspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

    Hollandalı hoca , "Biz hep kazanmayı isteyen bir takımız. Oyun tarzımızı ve oynadığımız futbolu çok beğendim. Kısa bir süre önce çalışmalara başladık. Çok pozisyon ürettik, sadece birini gole çevirdik. Önde basmayı başardık, rakip üzerinde baskı kurduk. Performanstan mutluyum, sonuçtan değil" dedi.

    VOLKAN BİR LİDER
    Cocu, " bir ve bu takımın kaptanı. Uzun yıllardır bu takımda forma giydi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Böyle oyuncular her zaman önemlidir. Umuyorum Volkan Demirel aramıza katılır" diye konuştu.

    İHTİYAÇLAR BİLİNİYOR
    Sarı lacivertli takımın teknik direktörü, "Sayın Comolli'yle beraber bu takımın neye ihtiyacı olduğunu son derece iyi biliyoruz. Şu an burada bizimle antrenmana çıkan oyunculara odaklandım" ifadelerini kullandı.

    1. 8.7.2018
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