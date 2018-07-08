Cocu: Oyunumuz iyi sonuç ise kötü
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu, İstanbulspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Hollandalı hoca , "Biz hep kazanmayı isteyen bir takımız. Oyun tarzımızı ve oynadığımız futbolu çok beğendim. Kısa bir süre önce çalışmalara başladık. Çok pozisyon ürettik, sadece birini gole çevirdik. Önde basmayı başardık, rakip üzerinde baskı kurduk. Performanstan mutluyum, sonuçtan değil" dedi.
VOLKAN BİR LİDER
Cocu, "Volkan Demirel bir lider ve bu takımın kaptanı. Uzun yıllardır bu takımda forma giydi. Görüşmelerimiz devam ediyor. Böyle oyuncular her zaman önemlidir. Umuyorum Volkan Demirel aramıza katılır" diye konuştu.
İHTİYAÇLAR BİLİNİYOR
Sarı lacivertli takımın teknik direktörü, "Sayın Comolli'yle beraber bu takımın neye ihtiyacı olduğunu son derece iyi biliyoruz. Şu an burada bizimle antrenmana çıkan oyunculara odaklandım" ifadelerini kullandı.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Cocu: Oyunumuz iyi sonuç ise kötü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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