Beşiktaş'tan Ryan Babel ile görüşen Flamengo, Fenerbahçe'den de Giuliano'ya kanca attı.
Beşiktaş'tan Ryan Babel ile görüşen Flamengo, Fenerbahçe'den de Giuliano'ya kanca attı. Brezilya kulübünün, Kanarya'ya 7 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmeye yanaşması beklenmiyor. Flamengo'nun yaptığı teklifi beğenmeyen Fenerbahçe 7 milyon euro'ya aldıkları Giuliano için pazarlığı 10 milyon euro'dan başlatmayı düşünüyor. Pazarlıklar sonucunda en fazla da 1 milyon euro indirime gitmesi bekleniyor.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
Beşiktaşlı Babel'i de isteyen Flamengo'dan Giuliano'ya kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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