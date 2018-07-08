Beşiktaş'tan Ryan Babel ile görüşen Flamengo, Fenerbahçe'den de Giuliano'ya kanca attı. Brezilya kulübünün, Kanarya'ya 7 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmeye yanaşması beklenmiyor. Flamengo'nun yaptığı teklifi beğenmeyen Fenerbahçe 7 milyon euro'ya aldıkları Giuliano için pazarlığı 10 milyon euro'dan başlatmayı düşünüyor. Pazarlıklar sonucunda en fazla da 1 milyon euro indirime gitmesi bekleniyor.