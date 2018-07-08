Beşiktaşlı Babel'i de isteyen Flamengo'dan Giuliano'ya kanca – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Beşiktaşlı Babel'i de isteyen 'dan 'ya kanca

    Beşiktaşlı Babel'i de isteyen <a href="/index/flamengo?id=3b7ac93d-9a28-4a4d-b6c7-b1a797bfb8f4" class="" rel="tag">Flamengo</a>'dan <a href="/index/giuliano?id=b71994ba-b34d-4133-bd7a-c4b54f35842a" class="" rel="tag">Giuliano</a>'ya kanca

    'tan ile görüşen , 'den de 'ya kanca attı.

    'tan ile görüşen , 'den de 'ya kanca attı. kulübünün, Kanarya'ya 7 milyon euro'luk bir teklif yapacağı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertlilerin bu rakamı kabul etmeye yanaşması beklenmiyor. 'nun yaptığı teklifi beğenmeyen 7 milyon euro'ya aldıkları için pazarlığı 10 milyon euro'dan başlatmayı düşünüyor. Pazarlıklar sonucunda en fazla da 1 milyon euro indirime gitmesi bekleniyor.

    1. 8.7.2018
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