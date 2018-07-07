Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sarı-lacivertlilerin yan top çalışmasıyla noktalandı.



Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.