Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam eden Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde bugün saat 10.30'da antrenman yaptı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sarı-lacivertlilerin yan top çalışmasıyla noktalandı.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayacak.
- 7.7.2018 13:38
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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