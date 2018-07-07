Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

    hazırlıklarına 'nde yaptığı çalışmalarla devam eden , teknik direktör Phillip Cocu önderliğinde bugün saat 10.30'da antrenman yaptı.

    Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 2 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, sarı-lacivertlilerin yan top çalışmasıyla noktalandı.

    , öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını bugün saat 19.00'da İstanbulspor ile 'taki Stadı'nda oynayacak.

    1. 7.7.2018 13:38
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