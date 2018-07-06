Morelos'ta Fenerbahçe yalanlaması
İskoç Daily Record gazetesi, F.Bahçe'nin Alfredo Morelos'a teklif yaptığı iddialarını yalanladı.
Gazeteye konuşan Glasgow Rangers yöneticisi, "Alfredo, Rangers için önemli bir silah ve burada çok mutlu. Genç bir oyuncu ve kulübünü değiştirmeden önce bir kaç yıl daha burada kalması gerektiğini biliyor. Çok çalışıyor ve iyi bir sezon geçirecek" sözlerini kullandı. Rangers, 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetini Çin'den gelen yüksek ücretlere rağmen satmamıştı.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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