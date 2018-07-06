Morelos'ta Fenerbahçe yalanlaması – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Morelos'ta yalanlaması

    Morelos'ta Fenerbahçe yalanlaması

    İskoç Daily Record gazetesi, F.Bahçe'nin Alfredo Morelos'a teklif yaptığı iddialarını yalanladı.

    Gazeteye konuşan Glasgow Rangers yöneticisi, "Alfredo, Rangers için önemli bir silah ve burada çok mutlu. Genç bir oyuncu ve kulübünü değiştirmeden önce bir kaç yıl daha burada kalması gerektiğini biliyor. Çok çalışıyor ve iyi bir sezon geçirecek" sözlerini kullandı. Rangers, 22 yaşındaki Kolombiyalı forvetini 'den gelen yüksek ücretlere rağmen satmamıştı.
    1. 6.7.2018
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