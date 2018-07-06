Mahmut Uslu'dan alacak açıklaması: "15'inde ödenecekti"
Eski başkan Aziz Yıldırım’ın ardından Mahmut Uslu da “futbolcu alacakları” konusunda konuştu, “15 Haziran tarihinde tüm ödemeler yapılacaktı” dedi
Sarı-lacivertlilerde eski yönetimin "futbolcuların paraları ödenmiyordu" ididaları hakkındaki isyanı sürüyor... Aziz Yıldırım'ın sert açıklamasının ardından eski genel sekreter Mahmut Uslu da topa girdi.
Uslu, "Diyelim ki futbolcuya martta ödeme yapılacak, bu ödemeyi bir sonraki ayın 15'ine kadar yapabiliyorduk. Bazı oyunculara 2, bazılarına ise 3 aylık ödemeler yapılırdı. Planlı tüm ödemeler de ayın 15'ine kadar tamamlanırdı.
Seçimden sonra tüm futbolcuların alacakları 15 Haziran'a kadar hesaplarına yatırılacaktı" açıklamasını yaptı.
Uslu, "Diyelim ki futbolcuya martta ödeme yapılacak, bu ödemeyi bir sonraki ayın 15'ine kadar yapabiliyorduk. Bazı oyunculara 2, bazılarına ise 3 aylık ödemeler yapılırdı. Planlı tüm ödemeler de ayın 15'ine kadar tamamlanırdı.
Seçimden sonra tüm futbolcuların alacakları 15 Haziran'a kadar hesaplarına yatırılacaktı" açıklamasını yaptı.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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