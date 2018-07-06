Mahmut Uslu'dan alacak açıklaması: "15'inde ödenecekti" – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan alacak açıklaması: "15'inde ödenecekti"

    Mahmut Uslu'dan alacak açıklaması: "15'inde ödenecekti"

    Eski başkan ’ın ardından da “futbolcu alacakları” konusunda konuştu, “ tarihinde tüm ödemeler yapılacaktı” dedi

    Sarı-lacivertlilerde eski yönetimin "futbolcuların paraları ödenmiyordu" ididaları hakkındaki isyanı sürüyor... 'ın sert açıklamasının ardından eski genel sekreter da topa girdi.

    Uslu, "Diyelim ki futbolcuya martta ödeme yapılacak, bu ödemeyi bir sonraki ayın 15'ine kadar yapabiliyorduk. Bazı oyunculara 2, bazılarına ise 3 aylık ödemeler yapılırdı. Planlı tüm ödemeler de ayın 15'ine kadar tamamlanırdı.

    Seçimden sonra tüm futbolcuların alacakları 'a kadar hesaplarına yatırılacaktı" açıklamasını yaptı.
    1. 6.7.2018
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