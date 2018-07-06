Kimse gitmiyor!
Minimum 5 yabancı transferi planlayan Fenerbahçe’nin, kadrosundaki 11 yabancıdan en az 2’sini satması gerekiyor. Ancak kimse gitmek istemiy
Kaleye, stopere, orta sahaya, kanatlara ve forvete olmak üzere minimum 5 yabancı transferi yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda toplam 11 yabancı futbolcu var. Planlanan transferlerin gerçekleşmesi için en az 2 yabancının satılması gerekiyor. Ancak herkes sağlanan şartlar nedeniyle yerinden memnun ve gitmek istemiyor. Gelen tekliflerin Fenerbahçe'nin sağladığı şartlardan düşük olması, elleri kolları bağlıyor.
- 6.7.2018
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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