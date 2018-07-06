Kimse gitmiyor! – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Kimse gitmiyor!

    Kimse gitmiyor!

    5 yabancı transferi planlayan ’nin, kadrosundaki 11 yabancıdan en az 2’sini satması gerekiyor. Ancak kimse gitmek istemiy

    'de birçok futbolcu sağlanan imkanlar, yaşlı oyuncuların ise belki de son kontratları olması nedeniyle garantili adım atmaları, sportif direktör Damien Comolli'yi zor durumda bıraktı. Statü gereği takımlar kadrolarında en fazla 14 yabancı futbolcu bulundurabiliyor.

    Kaleye, stopere, orta sahaya, kanatlara ve forvete olmak üzere 5 yabancı transferi yapmayı düşünen sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu anda toplam 11 yabancı futbolcu var. Planlanan transferlerin gerçekleşmesi için en az 2 yabancının satılması gerekiyor. Ancak herkes sağlanan şartlar nedeniyle yerinden memnun ve gitmek istemiyor. Gelen tekliflerin Fenerbahçe'nin sağladığı şartlardan düşük olması, elleri kolları bağlıyor.
    1. 6.7.2018
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