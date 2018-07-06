Gizem Özdilli özür diledi
Eski manken Gizem Özdilli, İnstagram'dan 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj attığı iddia edilen Şener Özbayraklı'yı ifşa etmiş ve "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" demişti.
Özdilli dün, "Şener bey mesajı kendisinin atmadığını iletti. F.Bahçe ve kendisinden özür diledim" mesajı attı.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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