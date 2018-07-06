Gizem Özdilli özür diledi – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    özür diledi

    Gizem Özdilli özür diledi

    Eski manken , İnstagram'dan 'Merhaba nasılsın?' diye mesaj attığı iddia edilen Şener Özbayraklı'yı ifşa etmiş ve "40 yıllık arkadaşımmış gibi ne oluyor?" demişti.

    Özdilli dün, "Şener bey mesajı kendisinin atmadığını iletti. F.Bahçe ve kendisinden özür diledim" mesajı attı.
    1. 6.7.2018
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