Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, yan top ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.
Sarı-lacivertli takım, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak.
- 6.7.2018 15:12
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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