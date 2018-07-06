Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    'de hazırlıkları

    Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

    , hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri, yan top ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

    Sarı-lacivertli takım, sezon hazırlıkları kapsamında yarın 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak.

    1. 6.7.2018 15:12
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