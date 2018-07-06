Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk maçına çıkıyor
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    06 Temmuz 2018, Cuma
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    ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile yapacak

    Fenerbahçe ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile yapacak

    Futbol Takımı, öncesi ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak.

    Futbolda 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da 'da başlayan sarı-lacivertli ekip, 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

    'taki Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

    'de yeni teknik direktör Phillip Cocu, takımının başında ilk karşılaşmasına çıkacak.

    Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 9. sırada tamamlayan İstanbulspor'da teknik direktörlüğe getirilmişti.

    Fenerbahçe'nin programı
    hazırlıkları kapsamında 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapacak Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımıyla karşılaşacak.

    Daha sonra İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 21 Temmuz'da 'nın Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise 'nın Cagliari takımlarını konuk edecek.

    Spor Toto 'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

    Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

    1. 6.7.2018 11:33
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