Cocu büyük bir kulüpte
Kanarya'nın eski teknik direktörlerinden Hiddink, vatandaşı Cocu ile ilgili, "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor" dedi. Hiddink, "Daha sakin bir yönetim var. Volkanın üzerinde rahat çalışabilir" ifadesini kullandı.
F.Bahçe'de sürpriz istifa
Fenerbahçe'de bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Kurban istifa etti. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Kurban kendi isteğiyle görevinden ayrılma talebini bugün (dün) itibariyle yönetim kurulumuza sunmuştur" ifadelerine yer verildi.
F.Bahçe'de sürpriz istifa
Fenerbahçe'de bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Kurban istifa etti. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Kurban kendi isteğiyle görevinden ayrılma talebini bugün (dün) itibariyle yönetim kurulumuza sunmuştur" ifadelerine yer verildi.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
Toplam 2
Yorum
GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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