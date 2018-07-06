Cocu büyük bir kulüpte – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Cocu büyük bir kulüpte

    Cocu büyük bir kulüpte
    Kanarya'nın eski teknik direktörlerinden Hiddink, vatandaşı Cocu ile ilgili, "Cocu, benim de bir zamanlar içinde bulunduğum, çetin bir futbol dünyasında büyük ve çok güzel bir kulübe gidiyor" dedi. Hiddink, "Daha sakin bir yönetim var. Volkanın üzerinde rahat çalışabilir" ifadesini kullandı.

    F.Bahçe'de sürpriz istifa
    'de bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Kurban istifa etti. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Kurban kendi isteğiyle görevinden ayrılma talebini bugün (dün) itibariyle yönetim kurulumuza sunmuştur" ifadelerine yer verildi.
    1. 6.7.2018
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