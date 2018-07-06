Andre Gomes elden kaçıyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    elden kaçıyor

    Andre Gomes elden kaçıyor

    F.Bahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki merkez orta saha için 'in de devrede olduğu iddia edildi.

    Barcelona ile görüşmelere başlayan İngiliz kulübünün transferde önemli yol aldığı ve Portekizli futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Başkan 'un da Barça ile olan iyi ilişkilerini kullanarak işi bitimek istediği belirtildi.
    1. 6.7.2018
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