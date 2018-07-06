Andre Gomes elden kaçıyor
F.Bahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki merkez orta saha Andre Gomes için Arsenal'in de devrede olduğu iddia edildi.
Barcelona ile görüşmelere başlayan İngiliz kulübünün transferde önemli yol aldığı ve Portekizli futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği iddia edildi. Başkan Ali Koç'un da Barça ile olan iyi ilişkilerini kullanarak işi bitimek istediği belirtildi.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
Toplam 7
Yorum
sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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