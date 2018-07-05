FENERBAHÇE'NİN tecrübeli ismi Mehmet Topal, dün basın mensuplarına açıklama yaparak, önceki sezonlarda beklentileri karşılayamadıklarını dile getirdi. Topal, "Artık geçmişle yaşamamamız gerekiyor. Önümüzde yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme maçları oynayacağız. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıp Devler Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz" dedi. Zaman zaman forma giydiği stoper bölgesinde oynamayı sevmediğini ancak ne görev verilirse yerine getirmeye çalıştığını belirten Mehmet, "Çünkü kendi öz pozisyonunuzda oynamadığınız için hata yapabiliyorsunuz. Ve eleştirilebiliyonsunuz" ifadelerini kullandı. "Josef'le birlikte oynadığımızda daha verimli oluyoruz" diyerek sözlerine devam eden sarı-lacivertli futbolcu, "Aykut hoca ve Vitor Pereira'nın bizden istedikleri saha içinde değişik taktikler vardı. Biz ikimiz kapanıp hücumdaki oyuncuların daha rahat etmesini sağlıyorduk" şeklinde konuştu.



COCU ÇOK SICAK KANLI

YENI teknik direktör Phillip Cocu'yu da değerlendiren Mehmet, "İyi bir hoca ayrıldı, yerine başka iyi bir hoca koltuğu devraldı. Geçmişi başarılarla dolu bir antrenör. Çok sıcak kanlı. Her şeyi konuşan ve herkese yardım etmeye çalışan bir kişilik diyebilirim. İnşallah, sezon sonuna kadar da böyle devam eder" ifadelerini kullandı.



BEKLENTİYİ BİLİYORUZ

32 yaşındaki futbolcu, "Oyuncular olarak beklentinin bilincindeyiz. Bu sene takım halinde daha konsantre olmamız gerek. Herkesin biraz daha fazla öz verili olmalı" dedi.



RAKİPLER STATTAN ÇIKAMAZ

Topal, Fenerbahçeli taraftarların kombine kartlara gösterdiği büyük ilgiden dolayı heyecan duyduklarını aktardı. Tecrübeli futbolcu, "Onlar bizim 12. adamımız. Taraftarlarımız destek verdiğ zaman hiçbir rakibin kolay kolay bu stattan çıkabileceğini düşünmüyorum. Biz de bu desteği özlemiştik, diyebilirim" şeklinde konuştu.



FAVORİM BELÇİKA

Topal, Dünya Kupası için de şöyle dedi: "Oraya gidemediğimiz için çok üzgünüz. Gitseydik bazı ülkelerden daha iyi performans çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Ben Belçika'yı favori olarak görüyorum. Onların biraz daha topla iyi olduğunu düşünüyorum."