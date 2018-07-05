"Kulüpte çok büyük değişimler oldu" – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    " çok büyük değişimler oldu"

    "<a href="/index/kulupte?id=4695a9d3-dfae-451d-b466-9d4b9fb3b18d" class="" rel="tag">Kulüpte</a> çok büyük değişimler oldu"

    'nin Slovak savunma oyuncusu , çok büyük değişimin yaşandığını ve heyecanlı bir şekilde yeni sezonu beklediklerini söyledi.

    Skrtel, Televizyonu'na yaptığı açıklamada, sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, " çok büyük değişimler oldu. Taraftarlarımızın da çok hevesli olduklarını görebiliyoruz. Kombineler tükenmiş durumda. Taraftarlarımızın ilgisine karşılık verip, bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu sene hep birlikte özel bir şeyler başarabiliriz." diye konuştu.

    Takımdaki herkesin aynı duyguya sahip olduğunu kaydeden 33 yaşındaki oyuncu, "Yoğun geçen sezon öncesi çalışmalarından sonra herkes ilk maçı bekler. Geneliyle bütün sezonu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    hazırlıklarına değinen Skrtel, hava şartlarından dolayı çalışmanın kolay olmadığını dile getirdi.

    Takım içindeki havanın güzel olduğunu ve oyuncular olarak birbirleriyle şakalaştıklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

    "Ortamın daha renkli hale gelmesi için de birbirimizle şakalaşıyoruz. Bu esprili havayı oluşturduğunuz zaman zor şartlarla baş etmek daha kolay oluyor. Roman Neustaedter ile çok fazla şakalaşıyoruz. Geçen sezon Janssen ile çok şakalaşırdık. Bu sene genç oyuncularla da çok fazla şakalaşabiliyoruz. Bu durum takım içindeki ruhu gösteren, güzel davranışlar. Bu yüzden insanlar şakaları çok ciddiye almamalı ve çok farklı yaklaşmamalı. Konuya belirttiğim açıdan bakmaları daha doğru olur."

    1. 5.7.2018 13:51
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