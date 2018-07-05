‘Kesin’ dedi çıt çıkmadı! – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ‘Kesin’ dedi çıt çıkmadı!

    ‘Kesin’ dedi çıt çıkmadı!

    F.Bahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Arena'ya yaptığı açıklamada kariyerine ilişkin çarpıc anılarını paylaştı: "6-0 maç kazandık, Rıdvan abi geldi, tarih yazdınız dedi. Tuncay takımı topladı dedi ki, sıra sende başkan diye bağıralım. Yani prim isteyelim. Çünkü F.Bahçe'de o dönem prim yok. 'a yapıyorduk 'da.

    SADECE TEBRİK ETTİ
    Tuncay'a yapmayalım dedim, bu adam ters sıkıntı olmasın. Serhat 6-0 kazanmışız yapalım, dedi. İyi dedim. Geldi başkan. Hepimiz, sıra sende başkan dedik. Kesin, dedi. Çıt yok. Ben değilim, dedi. Tebrik etti, çıktı." Serhat, yönetimin değişmesinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

    1. 5.7.2018
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