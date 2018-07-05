‘Kesin’ dedi çıt çıkmadı!
F.Bahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Futbol Arena'ya yaptığı açıklamada kariyerine ilişkin çarpıc anılarını paylaştı: "6-0 maç kazandık, Rıdvan abi geldi, tarih yazdınız dedi. Tuncay takımı topladı dedi ki, sıra sende başkan diye bağıralım. Yani prim isteyelim. Çünkü F.Bahçe'de o dönem prim yok. Haluk Ulusoy'a yapıyorduk Milli Takım'da.
SADECE TEBRİK ETTİ
Tuncay'a yapmayalım dedim, bu adam ters sıkıntı olmasın. Serhat 6-0 kazanmışız yapalım, dedi. İyi dedim. Geldi başkan. Hepimiz, sıra sende başkan dedik. Kesin, dedi. Çıt yok. Ben Haluk Ulusoy değilim, dedi. Tebrik etti, çıktı." Serhat, yönetimin değişmesinden memnun olduğunu da sözlerine ekledi.
- 5.7.2018
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Toplam 2
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v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Toplam 1
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