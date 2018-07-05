Golcülerden 46 milyon – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    46 milyon

    <a href="/index/golculerden?id=6ffb33f7-20b7-4def-b736-79960b9c7662" class="" rel="tag">Golcülerden</a> 46 milyon
    F.Bahçe son 10 sezonda sattığı 46.7 milyon euro kazandı. Son olarak Fernandao'yu Wahda'ya gönderen sarı-lacivertli kulüp, 1 kez satıp, 2 defa da kiraladığı Emenike'den 14.5 milyon euro alırken, en yüksek rakamı Sow'dan aldı. Kulüp, Ahli'ye gönderdiği Senegalli oyuncudan kasasına tam 16 milyon euro koymuştu.
    1. 5.7.2018
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