Fenerbahçe'nin istediği kolombiyalı Yerry Mina: "Benim içim rahat" – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin istediği kolombiyalı : "Benim içim rahat"

    Fenerbahçe'nin istediği kolombiyalı Yerry Mina: "Benim içim rahat"

    , 'na veda ettikleri maçının ardından, 'da mı kalacağı, yoksa kiralık olarak başka takıma mı gideceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuda içim rahat. Barcelona'daki geleceğim hakkında sakinim. Ayağım yerde, gözüm gökte. Tanrı'ya inanıyor, güveniyorum"

    1. 5.7.2018
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