Fenerbahçe'nin istediği kolombiyalı Yerry Mina: "Benim içim rahat"

Yerry Mina, Dünya Kupası'na veda ettikleri İngiltere maçının ardından, Barcelona'da mı kalacağı, yoksa kiralık olarak başka takıma mı gideceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuda içim rahat. Barcelona'daki geleceğim hakkında sakinim. Ayağım yerde, gözüm gökte. Tanrı'ya inanıyor, güveniyorum"