Fenerbahçe'nin FIBA Kadınlar Euroleague'de rakipleri belli oluyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nin 'de rakipleri belli oluyor

    Fenerbahçe'nin FIBA Kadınlar Euroleague'de rakipleri belli oluyor

    'de 2018-19 sezonu kura çekimi bugün Münih'te yapılacak.

    'de 2018-19 sezonu kura çekimi bugün Münih'te yapılacak. F.ahçe Takımının 2. torbadan katılacağı kurada 12 takım doğrudan gruplara katılacak. 4 takım da oynayacağı ön eleme maçının ardından gruplara dahil edilecek.

    1. 5.7.2018
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