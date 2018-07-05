Fenerbahçe'nin FIBA Kadınlar Euroleague'de rakipleri belli oluyor

FIBA Kadınlar Euroleague'de 2018-19 sezonu kura çekimi bugün Münih'te yapılacak. F.ahçe Kadın Basketbol Takımının 2. torbadan katılacağı kurada 12 takım doğrudan gruplara katılacak. 4 takım da oynayacağı ön eleme maçının ardından gruplara dahil edilecek.