Fenerbahçe'nin FIBA Kadınlar Euroleague'de rakipleri belli oluyor
FIBA Kadınlar Euroleague'de 2018-19 sezonu kura çekimi bugün Münih'te yapılacak.
FIBA Kadınlar Euroleague'de 2018-19 sezonu kura çekimi bugün Münih'te yapılacak. F.ahçe Kadın Basketbol Takımının 2. torbadan katılacağı kurada 12 takım doğrudan gruplara katılacak. 4 takım da oynayacağı ön eleme maçının ardından gruplara dahil edilecek.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
Fenerbahçe'nin FIBA Kadınlar Euroleague'de rakipleri belli oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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