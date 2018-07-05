Fenerbahçe'den Cagliari maçı için yalanlama

İtalyan kulübü Cagliari ile 1 Ağustos Çarşamba günü yapılacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirlerinin Çizme ekibine verileceği iddiası yalanlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Cagliari'nin isteğiyle maçın Ülker Stadı'na alındığı, tv geliri ve bilet hasılatının da Fenerbahçe'ye ait olacağı bildirildi.