Fenerbahçe'den Cagliari maçı için yalanlama – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den maçı için yalanlama

    Fenerbahçe'den Cagliari maçı için yalanlama

    İtalyan kulübü ile 1 Ağustos Çarşamba günü yapılacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirlerinin ekibine verileceği iddiası yalanlandı.

    İtalyan kulübü ile 1 Ağustos Çarşamba günü yapılacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirlerinin ekibine verileceği iddiası yalanlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Cagliari'nin isteğiyle maçın Ülker Stadı'na alındığı, tv geliri ve bilet hasılatının da 'ye ait olacağı bildirildi.

    1. 5.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den Cagliari maçı için yalanlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN