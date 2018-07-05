Fenerbahçe'den Cagliari maçı için yalanlama
İtalyan kulübü Cagliari ile 1 Ağustos Çarşamba günü yapılacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirlerinin Çizme ekibine verileceği iddiası yalanlandı.
İtalyan kulübü Cagliari ile 1 Ağustos Çarşamba günü yapılacak hazırlık karşılaşmasının tüm gelirlerinin Çizme ekibine verileceği iddiası yalanlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, Cagliari'nin isteğiyle maçın Ülker Stadı'na alındığı, tv geliri ve bilet hasılatının da Fenerbahçe'ye ait olacağı bildirildi.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Toplam 1
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Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
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Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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