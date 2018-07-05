Fenerbahçe'den basketbolda 2 transfer – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'den basketbolda 2

    Fenerbahçe'den basketbolda 2 transfer

    F.Bahçe basketbolda 2 yaptı. takımı, 'i 2 sezonluğuna kadrosuna kattı.

    F.Bahçe basketbolda 2 yaptı. takımı, 'i 2 sezonluğuna kadrosuna kattı. 2,11 boyundaki pivota siteden başarılar dilendi. Kadın takımı ise İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini'yi 2 yıllığına renklerine bağladı. 1,85'lik forvet WNBA takımı Minnesota Lynx'teydi.

    1. 5.7.2018
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