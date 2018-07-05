Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında, futbolcuların ısınma hareketleri, pas ve şut çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
- 5.7.2018 13:49
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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