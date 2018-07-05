Fenerbahçe teknik direktörü Cocu: "Daha hızlı paslaşın" – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    teknik direktörü Cocu: "Daha hızlı paslaşın"

    Fenerbahçe teknik direktörü Cocu: "Daha hızlı paslaşın"

    Sarı-lacivertliler dün önce salonda kuvvet yükledi. Cocu saha çalışmasında ise pas ve taktik organizasyonlarına ağırlık verdi

    yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, 'nde dün sabah salonda ve sahada çalıştı. 'nun yönetimindeki antrenman saat 10.30'da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından oyuncular sahaya çıktı. Burada dayanıklılık koşusu ile başlayan çalışma, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, tam sahada yapılan taktik çift kale maçlarla noktalandı. Cocu'nun öncelikle takımın pas hızı ve kalitesini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

    COCU'DAN BOL BOL TALİMAT
    Phillip Cocu saha çalışmasından önce futbolcularla mini bir toplantı gerçekleştirerek yapılmasını istediklerini anlattı. Antrenman sırasında da futbolcularla konuşarak, ne şekilde oynamaları gerektiğini söyledi. Hollandalı hocanın yoğun nem ve sıcaktan etkilendiği gözlendi.

    DİRAR KATILMADI TOPAL SALONDA
    Dünya? Kupası'nda mücadele ettiği için tatil yapan Nabil Dirar ile kasık fıtığı ameliyatı olan haricinde tüm oyuncular antrenmana katıldı. Mehmet Topal çalışmalarını salonda sürdürdü. Hazırlıklara bugün de devam edilecek.

    1. 5.7.2018
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