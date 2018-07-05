Fenerbahçe passolig satışında Galatasaray'a yaklaştı

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti. Haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı. Yaz dönemi olmasına rağmen taraftarlar takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösteren, sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan Galatasaray'la arasındaki farkı 39 bine düşürdü.



G.SARAY'A YAKLAŞIYOR

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Passolig Kart Ligi'nde lider olan sarı-lacivertliler, geçen sezon bu unvanı G.Saray'a bırakmıştı. Fenerbahçe'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. G.Saray, 749 bin 841 kartla lider olurken, sarılacivertli ekip ikinci sırada. Beşiktaş, 647 bin 639, Trabzonspor ise 212 bin 149 Passolig satışı yaptı.