Fenerbahçe passolig satışında Galatasaray'a yaklaştı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    passolig satışında 'a yaklaştı

    Fenerbahçe passolig satışında Galatasaray'a yaklaştı

    Son bir ayda 12 binden fazla sarı-lacivertli taraftar Passolig kart aldı. 12. Adam’ın ’nin bu sezon en büyük transferi olması bekleniyor

    'de 'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti. Haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı. Yaz dönemi olmasına rağmen taraftarlar takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösteren, sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan 'la arasındaki farkı 39 bine düşürdü.

    G.SARAY'A YAKLAŞIYOR
    2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Passolig Kart Ligi'nde lider olan sarı-lacivertliler, geçen sezon bu unvanı G.Saray'a bırakmıştı. Fenerbahçe'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. G.Saray, 749 bin 841 kartla lider olurken, sarılacivertli ekip ikinci sırada. , 647 bin 639, ise 212 bin 149 Passolig satışı yaptı.

    1. 5.7.2018
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