Fenerbahçe passolig satışında Galatasaray'a yaklaştı
Son bir ayda 12 binden fazla sarı-lacivertli taraftar Passolig kart aldı. 12. Adam’ın Fenerbahçe’nin bu sezon en büyük transferi olması bekleniyor
Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasının ardından sarı-lacivertli futbol takımının Passolig kart satışları yükselişe geçti. Haziran ayı başında 698 binde olan Fenerbahçe Passolig Kart sayısı, son bir ayda 710 bini geride bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, bir aylık sürede 12 binden fazla kart satın aldı. Yaz dönemi olmasına rağmen taraftarlar takımlarının Passolig kartlarına büyük ilgi gösteren, sarı-lacivertli kulüp, Passolig kart sayısında önde olan Galatasaray'la arasındaki farkı 39 bine düşürdü.
G.SARAY'A YAKLAŞIYOR
2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Passolig Kart Ligi'nde lider olan sarı-lacivertliler, geçen sezon bu unvanı G.Saray'a bırakmıştı. Fenerbahçe'nin şu an 710 bin 758 Passolig kart sahibi taraftarı var. G.Saray, 749 bin 841 kartla lider olurken, sarılacivertli ekip ikinci sırada. Beşiktaş, 647 bin 639, Trabzonspor ise 212 bin 149 Passolig satışı yaptı.
- 5.7.2018
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz transfer için para arıyor
Toplam 2
Yorum
v para arıomus kım dedı sana ver diye donka okadar gene başlarsın falanca firaday diye almayın birşey
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Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Joffrey Lauvergne İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Enda Çok şanslı bir adam yeryüzündeki en güzel takım ve bunun mimarı olan en iyi koçla çalışacak.
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Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma’ya Çin kancası!
Toplam 1
Yorum
Bence Eger rakamla dogrusa göndermel lazim 25-29 yasinda baska oyuncu gelsin
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