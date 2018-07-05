Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Lauvergne sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızın yeni transferi Joffrey Lauvergne, sabah saatlerinde Ulus’taki Liv Hospital’da sağlık kontrolünden geçti.
- 5.7.2018 12:33
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
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