Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Lauvergne sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    'un yeni transferi Lauvergne sağlık kontrolünden geçti

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=99166879-679a-4078-9dfd-b1e46c23585b" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a>'un yeni transferi Lauvergne sağlık kontrolünden geçti

    Basketbol Takımımızın yeni transferi , sabah saatlerinde Ulus’taki ’da sağlık kontrolünden geçti.

    Hastanedeki sağlık kontrollerinde öncelikle kan değerlerine bakılan Fransız pivot, ardından solunum ve efor testinden geçti. daha sonra da göz, kulak burun, boğaz ve genel cerrahi muayenelerinden geçerek sağlık kontrollerini tamamladı.
    1. 5.7.2018 12:33
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