Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

    Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı

    hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

    'nde Phillip Cocu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.
    hazırlıklarına 6 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
    1. 5.7.2018 20:44
    2. Güncelleme: 5.7.2018 20:44
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