Fenerbahçe dayanıklılık ve kuvvet çalışması yaptı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Phillip Cocu'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.30'da salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya çıkan oyuncular koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrıldı ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas organizasyonlarıyla süren antrenman, yan top organizasyonlarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına 6 Temmuz Cuma günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 5.7.2018 20:44
- Güncelleme: 5.7.2018 20:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe'de ‘Lefter Sezonu’ korkusu
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Trabzonspor'a Almanya'dan 7 milyon Euro!
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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